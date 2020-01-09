Опасный вирус уже атаковал ряд регионов страны

Самый коварный период для простуды – с конца января по начало февраля. Наступивший 2020 г. не станет исключением, предупредили во Всемирной организации здравоохранения и Минздраве.

Опасное заболевание придет уже в третьей декаде января. И с каждым днем число жертв недуга будет расти в геометрической прогрессии, уточняет 1RRE. Данная тенденция продержится до марта.

По мнению специалистов, эпидемии избежать не удастся даже благодаря иммунизации. Прививки уберегут от основных штаммов инфекции – А и В. При этом вакцинацию необходимо пройти заранее, так как для выработки антител в организме требуется две недели.

Между тем Россию атакуют вирусы из заморских стран. На чаше весов – человеческие жизни, ведь если запустить заболевание, то летальный исход неминуем.

К слову, в Приморье уже вовсю разгуливает грипп. Местные медики фиксируют сразу три его штамма - знаменитый "свиной грипп" H1N1, H3N2 и B, передает "Восток медиа".

Эти же виды захватили Санкт-Петербург. Среди зараженных – без малого 40 человек. Всего в Боткинскую больницу с начала января с подозрением на коварный недуг обратились 130 человек, сообщает SPBdnevnik.ru.

Кроме того, злой вирус проник на Камчатку, пишет ИА "Кам 24" со ссылкой на краевой Роспотребнадзор. За первую неделю января на полуострове официально зарегистрировано более 30 случаев.



В январе 2020 г. вспыхнет эпидемия, предупреждала еще в середине декабря министр здравоохранения Вероника Скворцова.