Болезнь охватит страну в январе

Пока ее натиск удается сдерживать.

Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом. Он начнется в конце декабря, а январе 2020-го года вспыхнет эпидемия. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, благодаря прививкам от гриппа заболеваемость пока удается сдерживать.

"…второй год сносим фактически эпидемию, она не началась, как видите, пока, а начнется она в конце декабря, будет смещена по времени на январь", – цитирует ее "Интерфакс".

За последние годы смертность от гриппа снизилась больше чем в 20 раз, отметила Скворцова. Число россиян, у которых болезнь протекает с осложнениями и в тяжелой форме, также уменьшилось.