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Уже в следующем месяце в России резко увеличится число заразившихся гриппом. А в январе – начале февраля ожидается пик заболеваемости, и на спад все пойдет только в апреле, сообщила министр здравоохранения.
"Ускоренный подъем" заболеваемости будет в конце декабря, перед Новым годом, рассказала "Интерфаксу" Вероника Скворцова, ссылаясь на данные Института гриппа. И, добавив, что такое случается ежегодно, отметила: "Благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев".
Глава Минздрава также посоветовала при появлении симптомов гриппа в тот же день обращаться к врачам. Тогда, по ее словам, не будет упущено время. К тому же в нашей стране имеется только 112 специальных аппаратов, которые используются, чтобы "в обход легких оксигенировать кровь", а это бывает необходимо. "Есть формы молниеносного развития тяжелых пневмоний, которые выключают альвеолы, легкие не продыхиваются, их невозможно продышать даже через искусственную вентиляцию легких", – пояснила Скворцова.
Ранее медики прогнозировали две волны эпидемии – в начале зимы и в конце января. Сообщалось также, что в этом году россияне начали болеть гриппом и ОРВИ на две недели раньше обычного.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем