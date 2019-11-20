Коварный недуг маскируется под обычную простуду

Лихорадить зимой может не только из-за гриппа, предупреждают британские медики. Они призывают пациентов не путать первые симптомы простуды со смертельно опасными заболеваниями сердца, которые сопровождаются лихорадкой и головокружением.

Также сигналами о том, что насосу человеческого организма сложно перекачивать кровь, являются истощение и одышка, пишет The Daily Mail. Все эти признаки кардиомиопатии и миокардита могут не получить должного внимания из-за сходства с началом ОРВИ, опасаются специалисты.

Они рекомендуют бить тревогу, если симптомы не пройдут через некоторое время. По данным экспертов, слишком мало людей осведомлены, какую опасность таят в себе предупреждения организма. А он между прочим, не обманет. При первых настораживающих звоночках медики советуют бежать к врачу.