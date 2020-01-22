Жертвами опасной заразы стали больше 400 человек

Коронавирус 2019-nCoV китайского происхождения захватывает новые территории. Зараза распространяется с невероятной скоростью и уже разгуливает на популярном у россиян курорте.

Симптомы смертельного заболевания выявлены у 73-летней жительницы Таиланда. Она подхватила инфекцию еще до Нового года.

В преддверии праздника женщина посетила китайский город Ухань, откуда родом опасный недуг. Как сообщает РИА "Новости" в своем телеграмм-канале, Минздрав королевства подтвердил случай заражения.

В Поднебесной от уже скончались л человек. Число заболевших выросло до 440. Кроме Таиланда, новая зараза отметилась также в Южной Корее, Японии и США. Ее признаки обнаружены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, но однозначно сказать, что это именно 2019-nCoV, медики пока не могут.

Напомним, накануне в КНР предупредили, что вирус передается от человека к человеку. В России предположили, что мутация может быть намеренной, и забили тревогу из-за близости к стране Китая.

В аэропорту Иркутска введены повышенные меры безопасности. Там отслеживают, в каком состоянии прилетают пассажиры.

Вакцины от коронавируса еще нет. Ее разработку ускорит создание лекарств от него. Однако, по словам главы альянса по вакцинам GAVI Сета Беркли, камнем преткновения могут стать клинические испытания.