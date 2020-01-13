От страшной болезни уже пострадали около 60 человек

В Таиланде зафиксировали первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. В аэропортах и больницах страны усилили контроль.

Заболевание обнаружили у 61-летней китаянки из города Ухань. Женщину уже вылечили, и она готова вернуться в Китай, пишет The Nation. Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул попросил общественность не паниковать: признаки заболевания обнаружили у 12 пациентов, однако диагноз не подтвердился.

Смертельно опасная болезнь пришла в Таиланд из Китая – ранее там зафиксировали вспышку пневмонии. Вакцины от вируса пока нет, а по некоторым данным, в Китае заболели уже около 60 человек, сообщает "Царьград".

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