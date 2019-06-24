Без шансов: человечество уничтожат смертоносные инфекции

Названы условия для распространения жутких эпидемий

Вымирание экосистем стимулирует развитие новых паразитов, полагают американские ученые. Если человечество не остановится и не прекратит уничтожать биосферу, это приведет к эпидемии, предупредили они.

Эффект коэволюции – главная причина зарождения инфекций, выяснили специалисты. "Островами" для животных являются изолированные участки лесов, ровно как функцию "островов" осуществляют хозяева для своих паразитов и паразиты – для инфекционных патогенов.

Исчезнувшие леса освобождают место для жизнедеятельности бактерий и вирусов, которые активно плодятся и мутируют, создавая тем самым генетическое разнообразие, говорится в материале журнала Trends in Parasitology.

Этот факт, в свою очередь, поспособствует возникновению нового штамма, к которому не успела адаптироваться иммунная система человека. Он, в свою очередь, может подхватить заразу от животного. Еще одним источником распространения выступают насекомые, такие как комары и клещи.