Заболевание, от которого нет лекарства, молниеносно распространяется по Китаю

Жуткая эпидемия вспыхнула в Поднебесной. Страну атакует коронавирус, который может привести к необратимым последствиям.

Дело в том, что он уже перешел на новый уровень и теперь передается от человека к человеку, предупредил эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на CCTV.

Коронавирус, обнаруженный изначально в городе Ухань, распространяется по территории Китая с невероятной скоростью. О вспышках опасного заболевания сообщается повсеместно. Счет заразившихся давно перешел на десятки и уже приближается к двум сотням. Сегодня стало известно о третьей жертве смертельного вируса, сообщает РИА "Новости".

Эпидемия поставила на уши власть страны. Из-за вспышки китайский лидер Си Цзиньпин, поручив остановить ее всеми силами, поставив во главу угла жизнь и здоровье населения.

Между тем вакцины от коронавируса пока не существует. Пациентов лечат по симптомам, то есть в соответствии с клинической ситуацией.

К слову, гостеприимная Россия находится в зоне потенциальной опасности. В нашей стране открыты двери для китайских туристов. Однако еще на прошлой неделе она усилила контроль на границе с КНР.

О китайских вирусах ходит дурная слава, поскольку они являются самыми коварными. В Поднебесной человек находится в непосредственной близости с птицами и свиньями. Вирусы не так страшны, пока передаются среди животных.

Но сейчас ситуация зашла в тупик. Добавляет масла в огонь постоянная мутация бактерий. Если так дело дальше пойдет, то у людей не останется шансов.

Напомним, что из года в год пик заболевания гриппом в России приходится на январь-февраль. Об этом было известно еще в декабре 2019-го. Медики отмечают, что в 2020-м эпидемия продлится до марта.