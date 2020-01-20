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Массовое заражение: смертельный вирус ищет новых жертв

Массовое заражение: смертельный вирус ищет новых жертв
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
продолжениеОпухоль мозга: почему нельзя терпеть головную боль
Заболевание, от которого нет лекарства, молниеносно распространяется по Китаю

Жуткая эпидемия вспыхнула в Поднебесной. Страну атакует коронавирус, который может привести к необратимым последствиям. 

Дело в том, что он уже перешел на новый уровень и теперь передается от человека к человеку, предупредил эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на CCTV. 

Коронавирус, обнаруженный изначально в городе Ухань, распространяется по территории Китая с невероятной скоростью. О вспышках опасного заболевания сообщается повсеместно. Счет заразившихся давно перешел на десятки и уже приближается к двум сотням. Сегодня стало известно о третьей жертве смертельного вируса, сообщает РИА "Новости". 

Эпидемия поставила на уши власть страны. Из-за вспышки китайский лидер Си Цзиньпин, поручив остановить ее всеми силами, поставив во главу угла жизнь и здоровье населения. 

Между тем вакцины от коронавируса пока не существует. Пациентов лечат по симптомам, то есть в соответствии с клинической ситуацией. 

К слову, гостеприимная Россия находится в зоне потенциальной опасности. В нашей стране открыты двери для китайских туристов. Однако еще на прошлой неделе она усилила контроль на границе с КНР.

О китайских вирусах ходит дурная слава, поскольку они являются самыми коварными. В Поднебесной человек находится в непосредственной близости с птицами и свиньями. Вирусы не так страшны, пока передаются среди животных. 

Но сейчас ситуация зашла в тупик. Добавляет масла в огонь постоянная мутация бактерий. Если так дело дальше пойдет, то у людей не останется шансов. 

Напомним, что из года в год пик заболевания гриппом в России приходится на январь-февраль. Об этом было известно еще в декабре 2019-го. Медики отмечают, что в 2020-м эпидемия продлится до марта. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ewiak Ryszard
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А интересно, в России человек не находится в непосредственной близости к птицам и свиньям, дебилы <цензура>
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