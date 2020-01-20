Массовое заражение: смертельный вирус ищет новых жертв
Жуткая эпидемия вспыхнула в Поднебесной. Страну атакует коронавирус, который может привести к необратимым последствиям.
Дело в том, что он уже перешел на новый уровень и теперь передается от человека к человеку, предупредил эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на CCTV.
Коронавирус, обнаруженный изначально в городе Ухань, распространяется по территории Китая с невероятной скоростью. О вспышках опасного заболевания сообщается повсеместно. Счет заразившихся давно перешел на десятки и уже приближается к двум сотням. Сегодня стало известно о третьей жертве смертельного вируса, сообщает РИА "Новости".
Эпидемия поставила на уши власть страны. Из-за вспышки китайский лидер Си Цзиньпин, поручив остановить ее всеми силами, поставив во главу угла жизнь и здоровье населения.
Между тем вакцины от коронавируса пока не существует. Пациентов лечат по симптомам, то есть в соответствии с клинической ситуацией.
К слову, гостеприимная Россия находится в зоне потенциальной опасности. В нашей стране открыты двери для китайских туристов. Однако еще на прошлой неделе она усилила контроль на границе с КНР.
О китайских вирусах ходит дурная слава, поскольку они являются самыми коварными. В Поднебесной человек находится в непосредственной близости с птицами и свиньями. Вирусы не так страшны, пока передаются среди животных.
Но сейчас ситуация зашла в тупик. Добавляет масла в огонь постоянная мутация бактерий. Если так дело дальше пойдет, то у людей не останется шансов.
Напомним, что из года в год пик заболевания гриппом в России приходится на январь-февраль. Об этом было известно еще в декабре 2019-го. Медики отмечают, что в 2020-м эпидемия продлится до марта.
Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик