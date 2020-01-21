Биологическая угроза для России: Китай могли заразить вирусом-мутантом намеренно
В РФ забили тревогу из-за стремительно распространяющегося китайского коронавируса 2019-nCoV. По мнению замглавы Минздрава РФ Сергея Краева, новая болезнь может подобраться к россиянам.
В ведомстве рассматривают вирус как биологическую угрозу, передает РИА "Новости". Число заболевших в Поднебесной растет в геометрической прогрессии.
По последним данным, количество зараженных приближается к 300. Жертвами смертельного вируса стали 6 человек, уточняет "МИР24".
Серьезность эпидемии в Китае подтвердил врач-эпидемиолог и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, в КНР не сразу оценили масштаб бедствия.
При этом специалист призвал россиян не паниковать, отметив, что соответствующие ведомства страны примут все необходимые меры. Так, Роспотребнадзор рекомендует российским туристам быть аккуратнее во время пребывания в Китае и совсем отказаться от поездок в Ухань, где находится подавляющее большинство больных.
Кроме того, подчеркнул Онищенко в интервью "Интерфаксу", необходимо проинструктировать наших врачей. Ведь 25 января в КНР отметят Новый год. Соответственно, живущие в РФ китайцы отправятся на родину, а затем вернутся обратно, предупредил ученый. Так что в потенциальной опасности находятся дальневосточные регионы РФ.
Онищенко намекнул, что мутация вируса может быть не естественной, а намеренной, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". В природе эпидемии специалистам еще предстоит разобраться. Между тем предельно ясно одно: мир находится на пороге новой угрозы.
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