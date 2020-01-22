Двух человек госпитализировали с подозрением на заражение

Из аэропорта Санкт-Петербурга увезли в больницу двоих россиян. У них есть симптомы коронавируса.

Сообщается, что один из потенциально зараженных проживает в Китае постоянно и сам обратился к медикам в аэропорту.

Один из туристов вернулся в Россию из Шанхая, сменив два самолета – в Красноярске и Москве. В Пулково россиянина с повышенной температурой срочно забрали медики, – пишет Telegram-канал Mash. Теперь врачам предстоит выяснить, больны ли россияне коронавирусом на самом деле.

Предварительный диагноз, поставленные врачами, ОРВИ, – пишет Telegram-канал Baza.

Главный врач Боткинской больницы, куда и доставили туристов, подтвердил подозрение о первом случае короновируса, – сообщает телеканал 78.

В Китае, где вирус и появился, заражены 440 человек, еще 11 скончались. Вирус также был замечен в Таиланде, Японии, Южной Кореи и США.

Считается, что вирус может передаваться от человека к человеку. Вакцину от смертельного коронавируса пока только разрабатывают.