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В Москве после известий о смертельном вирусе проверяют самолеты

Речь идет о рейсах из Китая и Таиланда

Санитарно-карантинный досмотр проводят в столичном аэропорту "Внуково". Об этом со ссылкой на московский Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в соцсетях поднялась паника после известий о госпитализации в Питере прямо из Пулково двоих мужчин. Россиянина и гражданина Китая увезли в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Позже в пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили,что у студента из Китая обычная ОРВИ. Об этом пишет ТАСС.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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