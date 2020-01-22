Речь идет о рейсах из Китая и Таиланда

Санитарно-карантинный досмотр проводят в столичном аэропорту "Внуково". Об этом со ссылкой на московский Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее в соцсетях поднялась паника после известий о госпитализации в Питере прямо из Пулково двоих мужчин. Россиянина и гражданина Китая увезли в больницу с подозрением на заражение коронавирусом. Позже в пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили,что у студента из Китая обычная ОРВИ. Об этом пишет ТАСС.



