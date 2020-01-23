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Число заболевших китайским вирусом растет с каждым часом

Хуже с каждым часом: число заболевших китайским вирусом быстро растет
Фото: Radek Petrasek/CTK/www.globallookpress.com
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За распространением эпидемии можно следить по онлайн-карте

Жертвами смертельного коронавируса в Китае уже стали 17 человек. Такие данные опубликованы на ресурсе BNO News.

Все случаи смерти зарегистрированы в КНР. Однако ареал распространения заразы гораздо шире. Поражение данным коронавирусом подтверждено у пациентов в США, Японии, Южной Корее, Таиланде.

Всего к полудню 23 января зафиксировано, что данный вирус подхватили 625 человек. Причем число заболевших растет буквально каждый час. Пока все, что могут медики, – диагностировать заболевание. Ни специфического лечения, ни вакцины от конкретного вируса нет. Он опасен тем, что быстро дает осложнения в виде пневмонии.

Установлено, что передается китайская зараза воздушно-капельным путем. Поэтому особо страшны непосредственные контакты с носителями. Чтобы предотвратить распространение эпидемии в России, во всех аэропортах организован санитарно-карантинный контроль. Все прилетевшие из азиатских стран люди должны измерить температуру и заполнить анкету, в которой просят указать, где именно они были и где их можно найти в случае необходимости в России.

В РФ подтвержденных случаев заболевания пока не зафиксировано. У госпитализированных накануне жителей Санкт-Петербурга диагноз не подтвердился. В четверг, 23 января, в больницу Перми доставили женщину, вернувшуюся с китайского острова Хайнань, которой стало плохо в самолете, передает РБК. Но пока все указывает на то, что она просто простудилась.

Симптомы китайского коронавируса на первом этапе схожи с обычным ОРВИ – повышенная температура, кашель и слабость.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Мы недооценили вирус! США приступили к ликвидации миллиарда жителей Китая! Примеривались, примеривались и вбросили. Ген был взят у змей, внедрён и запушен. Форд Дейтрик работает. Опыты отряда 731 прошли успешно.
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