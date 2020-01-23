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Еще одного россиянина госпитализировали из-за смертельного вируса из Китая

По результатам исследований врачи исключили вероятность заражения

Больницы Санкт-Петербурга пополнились третьим пациентом, прилетевшим в Россию из Китая с симптомами инфекции. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает "Интерфакс". 

По словам собеседника агентства, в результате проведенных исследований стало ясно, что диагноз в данном случае успокоительный – обычный ОРВИ. 

Ранее из аэропорта Пулково госпитализировали россиянина и гражданина Китая с подозрением на заражение китайским коронавирусом. Впоследствии выяснилось, что и в их случае заражение исключено. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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в китае жрут все что не поподя а деньги тоже тратят на войну немалые
вот вам и путь куда в следующий раз тратить и на что
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