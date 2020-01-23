По результатам исследований врачи исключили вероятность заражения

Больницы Санкт-Петербурга пополнились третьим пациентом, прилетевшим в Россию из Китая с симптомами инфекции. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, в результате проведенных исследований стало ясно, что диагноз в данном случае успокоительный – обычный ОРВИ.

Ранее из аэропорта Пулково госпитализировали россиянина и гражданина Китая с подозрением на заражение китайским коронавирусом. Впоследствии выяснилось, что и в их случае заражение исключено.