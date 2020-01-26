Начало опасной болезни похоже на простуду

Пневмония нового типа начинается с повышения температуры и кашля. Об этом рассказали японские журналисты.

Между тем ранние симптомы могут быть и другими. Так, у одного из заболевших жителей Китая не было жара и кашля. Мужчина три дня страдал от диареи, из-за чего и обратился к медикам. Выявить коронавирус врачи сумели лишь после дополнительных анализов и компьтерной томографии, передает NHK.

К тревожным симптомам специалисты также причисляют тошноту, головные боли и общую слабость.