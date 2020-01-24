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Китай закрыл авиасообщение с Россией

Китай закрыл авиасообщение с Россией
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Причиной стала вспышка опасного вируса

Китай предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с новым смертельным коронавирусом.

"Власти провинции Хубэй ввели ограничительные мероприятия по перемещению людей в г. Ухань, запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган", – сообщил 24 января Роспотребнадзор.

В ведомстве добавили, что в округе перестали работать рестораны и бары. В городе Эчжоу закрыта железнодорожная станция. В столице КНР Пекине отменили ряд крупных мероприятий, в том числе традиционные новогодние ярмарки – празднование Китайского нового года начинается 25 января.

Специалисты ведомства проводят мониторинг за рейсами, прибывающими из Китая, на 23 января случаев подозрений на коронавирус не выявлено. Кроме того, все, кто прибывает в Россию из опасных регионов, проходят на границе двойной усиленный контроль, сообщает ТАСС

Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам, проживающим в КНР или собирающимся поехать в страну, не посещать продовольственные рынки, зоопарки, использовать защитные маски, мыть руки, избегать больших скоплений людей и есть только термически обработанную пищу.

Отмену авиарейсов в Москву из Уханя подтвердил и телеграм-канал RT со ссылкой на информацию из международного аэропорта "Тяньхэ".

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса могла вспыхнуть из-за зараженного мяса змеи – традиционного китайского лакомства.

Валентина МАЙОРОВА

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