Медикам удалось вернуть женщину к нормальному состоянию

Врачи в Китае вылечили первого пациента, который заразился новым смертельным типом коронавируса. Медики боролись с болезнью чуть более недели.

Речь идет о женщине 56 лет, пишет телеканал "360". Она на протяжении долгого времени жила в китайском Ухане, где и была зафиксирована вспышка вируса. 10 января ей стало плохо и она решила отправить в Шанхай на обследование. Вечером 15 января ее положили в одну из местных больницы, где врачи определили, что у пациентки развилась пневмония, вызванная коронавирусом.

Медики незамедлительно приступили к лечению и состояние женщины стало улучшаться.