Зараза добралась до Украины, есть первые возможные носители

В Незалежной зафиксированы три случая с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

По словам министра, у двух человек диагноз не подтвердился. Третьего потенциально зараженного продолжают обследовать.

Скалецкая не стала уточнять, откуда на Украину прибыли больные и отправляли ли их сразу в карантин из зоны распространения вируса, пишет "Интерфакс".



Она отметила, что в областных лабораториях исследования занимают два-три дня, при этом местные медики также ждут подтверждения диагноза из лаборатории в Берлине, а это занимает две-три недели.