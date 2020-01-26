Данные раскрыли в Китае

Дикие животные, вероятнее всего, были источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили китайские ученые.

Следы смертельного вируса нашли в образцах, взятых на рынке морепродуктов города Ухань, пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа". Торговля там была смешанной, при этом многие лавки продавали и живой товар, диких животных, заявили сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая по результатам проверки.