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Назван источник смертельного вируса из Китая

Данные раскрыли в Китае

Дикие животные, вероятнее всего, были источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили китайские ученые.

Следы смертельного вируса нашли в образцах, взятых на рынке морепродуктов города Ухань, пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа". Торговля там была смешанной, при этом многие лавки продавали и живой товар, диких животных, заявили  сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая по результатам проверки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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