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Москва стала зоной повышенного риска по заражению китайским вирусом

Москва стала зоной повышенного риска по заражению китайским вирусом
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
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В списке потенциально опасных мест, где возможно распространение эпидемии, еще несколько российских городов

Москва имеет тесные контакты с центральными районами Китая, где сейчас бушует смертельный коронавирус, поэтому велика вероятность, что болезнь "завезут" в столицу. Об этом рассказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он отметил, что наиболее активно вирус разносится воздушно-капельным путем. Поэтому по миру он будет распространяться в соответствии с транспортной логистикой:  

"Вероятность (завоза) выше сейчас в Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске. Из Дальнего Востока я бы выделил только Благовещенск, ну, может быть, еще Хабаровск, который является крупным авиахабом, но все равно значительно уступает европейским", – цитирует Щелканова ТАСС.

Заградительные меры, в том числе проверка прибывающих в аэропорту, не гарантируют полной безопасности, поскольку инфицированный человек может пересечь границу еще до того, как симптомы заболевания проявятся, и стать источником заразы.

Коронавирус 2019-nCoV, вызывающий тяжелую пневмонию, впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сейчас уже только в больницах КНР находятся более 2,7 тыс. заболевших, более 80 пациентов скончались.

Случаи заболевания отмечены в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Сингапуре, Австралии, Таиланде, Франции и США. В России, в том числе Москве, госпитализированы несколько человек со схожими симптомами, но пока коронавирус у них не подтвержден.

Николай ВИКТОРОВ

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