Перекинувшейся на Незалежную заразе нашли объяснение

Коронавирус подбирается к России. Случай заболевания зафиксирован в соседней Незалежной, сообщает "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

На странице в Facebook госучреждения говорится, что почти из 70 образцов положительный результат дали 12, в том числе один человек подхватил коронавирус.

Россияне устроили интернет-дискуссию на этот счет. Многие ее участники отметили, что новость о распространении среди украинцев нового вируса-убийцы появилась неспроста.

"Сейчас начнется вечное "Дайте денег!" – с китайцев за то что заразили, с европы за то что они будут страдать болеть но не допускать распространения, со штатов за то что это была их лаборатория и за испытания всё же следует хоть чуть-чуть но заплатить", "Специально врут, чтобы грошей поклянчить", "Ну все, теперь можно и компенсацию с Китая потребовать", – отреагировали на известие читатели RT.

Впрочем смертельной опасности, как в Поднебесной, вирус не представляет. В тексте киевского госучреждения в скобки вынесена информация о том, что у пациента выявлен не новый штамм 2019-nCoV китайской заразы.

Кроме того, отрицательный ответ зафиксирован и в комментариях под соответствующим постом. Кто-то из пользователей задал уточняющий вопрос.

"Нет, не китайский", – успокоили его сотрудники лаборатории.

Напомним, под конец прошлой недели на Украине забили тревогу из-за трех подозрительных пациентов. История с предположительным заражением не получила продолжения.

"Китайская пневмония" распространяется молниеносно. По последним данным, насчитывается 81 ее жертва. Посольство РФ в КНР вызвалось эвакуировать россиян и попросило туристов выйти на связь, прислав необходимою информацию по электронной почте, пишет "СвободнаяПресса".

Как отмечает "ФедералПресс", сейчас в Китае находятся тысячи наших туристов. Те, кто запланировал полет в Поднебесную, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, могут "выбрать другие даты или направления, а также на возврат".

Часть рейсов в Китай отменили "Уральские авиалинии", пообещав вернуть пассажирам все потраченные деньги, передает пресс-служба авиакомпании. Однако сдать можно лишь купленные до 24 января билеты на рейсы, вылет которых намечается не позднее 7 февраля, добавляет "URA.RU".