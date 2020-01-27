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Вспышка смертельного коронавируса обвалила рубль

Вспышка смертельного коронавируса обвалила рубль
Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Даже цены на нефть пошли вниз

Курс рубля начал падать к доллару и евро после новостей из Китая, где продолжает бушевать смертельный коронавирус, уже унесший 80 жизней. По последним данным, число зараженных приближается к 3 тыс. человек. Медики допускают угрозу распространения вируса по всему миру, поэтому прибывших из потенциально опасных городов авиапассажиров досматривают врачи, в том числе, в России.

Как сообщает "Эксперт online", на фоне этих новостей "зашатался" и российский валютный рынок, который вдобавок встряхнула дешевеющая нефть.

На торгах Московской биржи курс доллара в понедельник составил 62,70 рублей. Евро на 17.00 по московскому времени был 69,16 рублей.

Ранее доллар торговался по цене меньше 62 рублей, а некоторые эксперты даже предположили, что в ближайшее время доллар может упасть ниже отметки в 60 рублей, и таким образом, рубль преодолеет психологический барьер. 

Ранее Россия и Украина попали в список потенциально опасных стран, где есть возможность распространения эпидемии.

Впервые коронавирус 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию, был зафиксирован в китайском городе Ухань. Источником вируса стали животные.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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USD 61,80 ↓ EUR 68,29 ↓ где?!
Гость
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опять дебил, опять ильин...
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