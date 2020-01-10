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Рекорд года: курс доллара опустится ниже 60 рублей

Рекорд года: курс доллара опустится ниже 60 рублей
Фото: Ведомости/ТАСС
Российская валюта значительно окрепнет в 2020 году, в отличие от экономики

Российской валюте предрекли большое будущее в Миноэкономразвития. По данным экспертов ведомства, в первом полугодии 2020 г. российская валюта будет только укрепляться, а уровень инфляции составит менее 3%. Специалисты объясняют это тем, что ставки по кредитам расти не будут. При этом они все равно остаются очень высокими.

В прошлом году рубль укрепился к доллару на 12,5% – это второй наилучший результат в мире после украинской гривны. В 2018-м отечественная валюта ослабла на 17,5%. Сейчас доллар стоит меньше 62 руб., ранее за него долго давали почти 65 рублей.  

По словам экспертов Минэкономразвития, которые приводит РБК,низкий внутренний спрос поддерживал рубль в течение всего прошлого года за счет слабого импорта. Другая причина – у инвесторов снова появился интерес к российским акциям.

В ближайшие недели, как отметил Алексей Кириенко, рубль может даже преодолеть психологически важный рубеж в 60 рублей. Однако высокая учетная ставка в 6%, которую устанавливает ЦБ, хоть и укрепляет рубль, но губительно сказывается на экономике.

Александр ИЛЬИН

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