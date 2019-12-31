Аналитики пояснили, как лучше хранить деньги

За 2019 г. рубль повысился в цене на 10%. Но это не означает, что россияне могут, наконец-то, расслабиться и держать сбережения в отечественной валюте. В 2020 г. судьба денежных курсов будет решаться за пределами России.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в следующем году основное влияние на валютные рынки окажут выборы в США. "Пока российский рынок закладывает в курс доллара тот факт, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок", – пояснила она "Известиям". Но если он проиграет, то и доллар укрепится до уровня 65 – 70 руб., считает специалист.

Аналогичного мнения придерживается аналитик ГК "Финнам" Сергей Дроздов. Президентскую гонку в США он называет "фактором нестабильности" для российской валюты. В зависимости от политических настроений за океаном рубль может колебаться в диапазоне 60 – 67 за доллар.

Ослабить курс нацвалюты может и Центробанк. В конце 2019-го он уже понизил ключевую ставку на 1,5 п.п. – до 6,25%. Пока это все равно значительно выше, чем в Китае и тем более США. Но, если регулятор в РФ продолжит снижение, иностранные инвесторы потеряют интерес к российскому рынку, соответственно, рубль начнет падать.

Впрочем, аналитики успокаивают, что перемены на валютном рынке начнутся не в первые же дни нового года. Поэтому можно спокойно отметить праздник, а потом уже нести в обменники рубли – если останутся.