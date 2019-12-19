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Курс доллара резко изменился после новостей из Вашингтона

Курс доллара резко изменился после новостей из Вашингтона
Фото: pixabay.com
Российскую валюту не испугали санкции США

Курс доллара снижается днем в четверг, 19 декабря. По последним данным, на Московской бирже за него дают 62,48 руб. Это на 20 копеек меньше, чем было при открытии торгов.

Накануне американская валюта резко начала дорожать после сообщения о том, что Сенат США одобрил пакет санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Однако тренд на повышение оказался краткосрочным. Спустя сутки рубль отыграл потерянные позиции по отношению к доллару. Свою роль тут сыграли и новости об импичменте президенту Дональду Трампу.

Курс евро на фоне новостей из Вашингтона оказался более стабилен. Накануне он повысился всего на 2 копейки, а уже днем в четверг снизился до уровня 69,56 руб.

Николай ВИКТОРОВ

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