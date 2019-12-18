Новый проект ограничительных мер ударит по банкам и энергетическим проектам РФ

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США прогосоловал за принятие нового и большого пакета антироссийских рестрикций. Документ, например, обяжет президента Америки Дональда Трампа ввести против суверенного долга России ограничительные меры.

Как пишет ТАСС, против проекта выступили всего 5 сенаторов, за – 17. По словам председателя комитета Джеймса Риша, Россия заслужила новое наказание, поэтому, как он отметил, необходимо еще больше давить на Москву. Впрочем, политик отмечает, что в документе рестрикции прописаны неточно, поэтому Трамп, скорее всего, наложит на него вето.

Президент США не захочет рвать дипломатические связи, а также поддерживать проект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", который может привести к непредвиденным мерам.

Как отмечает РБК, документ также включает в себя ограничительные меры против политиков, банков, инвестиций в российские зарубежные энергетические проекты, проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России, за "агрессию" Москвы против Киева и против разработки сырой нефти в стране.

К слову, против санкций выступила Торговая палата США, уточняет телеканал "360".