Американцы вступились за права верующих в Крыму

Наказать Москву за нарушение религиозных свобод потребовали в Конгрессе США. Авторы законопроекта указывают, что российские власти якобы притесняют татар-мусульман в Крыму, не признают Православную церковь Украины и запретили "Свидетелей Иеговы" (организация, признанная в РФ экстремистской).

Сведения об этом сенаторы почерпнули из сообщений Госдепа и "иных источников". Но этого им оказалось достаточно, чтобы потребовать ввести новые санкции против России, в частности, запретить выдавать кредиты и наложить ограничения на торговые связи, передает РИА "Новости".

Эти меры должны дополнить уже действующие санкции и усилить давление на Москву, подчеркивается в документе.

Ранее обе палаты парламента США одобрили меры против строящегося газопровода "Северный поток-2".