Политика

Рецепты ˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

За церковь: США нашли новый повод для санкций против России

За церковь: США нашли новый повод для санкций против России
Фото: www.globallookpress.com
Американцы вступились за права верующих в Крыму

Наказать Москву за нарушение религиозных свобод потребовали в Конгрессе США. Авторы законопроекта указывают, что российские власти якобы притесняют татар-мусульман в Крыму, не признают Православную церковь Украины и запретили "Свидетелей Иеговы" (организация, признанная в РФ экстремистской).

Сведения об этом сенаторы почерпнули из сообщений Госдепа и "иных источников". Но этого им оказалось достаточно, чтобы потребовать ввести новые санкции против России, в частности, запретить выдавать кредиты и наложить ограничения на торговые связи, передает РИА "Новости".

Эти меры должны дополнить уже действующие санкции и усилить давление на Москву, подчеркивается в документе.

Ранее обе палаты парламента США одобрили меры против строящегося газопровода "Северный поток-2".

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да они предлог всегда найдут.
Помнится перел Сочинской олимпиадой собирались ввести санкции за притеснение гомиков. Как гоаорится, было бы желание. А скоро, судя по всему, даже поводов искать не будут: "просто хочу и всё".
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей