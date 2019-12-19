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Наказать Москву за нарушение религиозных свобод потребовали в Конгрессе США. Авторы законопроекта указывают, что российские власти якобы притесняют татар-мусульман в Крыму, не признают Православную церковь Украины и запретили "Свидетелей Иеговы" (организация, признанная в РФ экстремистской).
Сведения об этом сенаторы почерпнули из сообщений Госдепа и "иных источников". Но этого им оказалось достаточно, чтобы потребовать ввести новые санкции против России, в частности, запретить выдавать кредиты и наложить ограничения на торговые связи, передает РИА "Новости".
Эти меры должны дополнить уже действующие санкции и усилить давление на Москву, подчеркивается в документе.
Ранее обе палаты парламента США одобрили меры против строящегося газопровода "Северный поток-2".
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