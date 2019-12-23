Вашингтон назвал сроки и условия отмены "санкций из ада"

США ждут "ухода" России с Украины, чтобы отменить "санкции из ада". Это следует из поправок, которые внесли сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Роберт Менендес (Демократическая партия) в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA).

Документ предполагает введение рестрикций в отношении Москвы за "вмешательство" во внутренние дела Соединенных Штатов и "агрессию" против Незалежной, говорится в обновленной версии санкционного проекта DASKA, текст которого размещен на сайте американского Конгресса.

"Санкции из ада" в первом случае будут наложены после того, как разведка и Госдеп в течение 45 дней представят доклад, подтверждающий "вмешательство" России в политические процессы США. Если документ будет свидетельствовать об обратном, это станет поводом к снятию рестрикций.

Ограничительные меры по Украине должны вводиться по аналогичному принципу. Ровно за такой же срок после подписания документа разведка и Госдеп обязаны подтвердить, ведет ли или поддерживает Россия военные действия в отношении Незалежной. Свои доклады соответствующие структуры должны готовить каждые 90 дней.

Работой разведчики и дипломаты обеспечены на долгие годы вперед – для них вопрос российского Крыма будет вечным.

Ранее сегодня стало известно, что правительство РФ готовит свои контрсанкции в адрес Вашингтона из-за рестрикций американцев в отношении участников строительства "Северного потока – 2".

