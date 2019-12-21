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Оставалось совсем чуть-чуть: в США выдвинули ультиматум по "Северному потоку – 2"

Оставалось совсем чуть-чуть: в США заявили о немедленной остановке "Северного потока – 2"
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСтроительство "Северного потока - 2" прервалось
Санкции против российских газопроводов вступили в силу

Ограничительные меры начали действовать сразу же после подписания Трампом оборонного бюджета США на 2020 год. Напомним, документ предусматривает санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Как разъяснили в минфине США, от компаний, которые участвуют в строительстве российских газопроводов, требуют немедленно остановить работу. Ранее прокладку "Северного потока – 2" притормозила швейцарская компания Allseas – ее представители решили дождаться пояснений от американцев относительно механизма действия санкций.

"…стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством",

цитирует РИА Новости заявление минфина.

В разъяснениях также оговариваются и "обоснованные исключения". Речь идет о дополнительном времени, которое может потребоваться для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей, защиты экологии от ущерба после остановки строительства.

Ранее эксперты заявили, что санкции США могут серьезно затормозить запуск "Северного потока – 2". У "Газпрома" нет своего судна-трубоукладчика. Поиск замены может занять много времени.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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надо тупо купить судно! (хотя бы через Китай). Нам их еще класть и класть Иные убытки - дороже.
Гость
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Вот к чему, в конечном счёте, привели компромисы с Украиной и гланое - наша поилитика: сделал и сам испугался и давай оправдываться! Нет транзита - нет газа. Вот тогда бы ЕВРОПА встала грудью на защиту Северных и Южных потоков. А так им по барабану - как доставят газ. А мы и дальше будем кормить Украину. А иски они всё равно подадут, но попозже!!!
Гость
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"Исключительная расса" приказала не строить! Что "грязи подзаборной" остается? :) Тока забъют на пендосов и доделают трубопровод, прикрываясь как раз теми самыми "экологическими проверками" и прочей туфтой. Исключительно мое мнение.
Андрей
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Весь мир одних сыкунов остался...
Правильно только одно, это как Сталин правил страной и проявлял наше влияние в мире!
Гость
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Американцы и Трамп, в первую очередь, обнаглели до предела, что нашими кураторами из космоса не останется без внимания. Поэтому избежать наказания через 8 лет, этим больным на всю голову людям не удастся. Все они будут жить эту жизнь последней и больше к рождению не будут представляться, а их душа будет разрушена. Так что пусть они помнят - своими действиями они себя убивают. А это резкое снижение жизненного тонуса, кровяного или сердечного давления, тяжесть в ногах, постоянная усталость, потеря смысла жизни и постепенное полное разрушение организма. Думайте что выбирать - здравомыслие или гибель!
Гость
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хорош <цензура>, когда -50 -> удали всю смазку.. :)
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