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Ограничительные меры начали действовать сразу же после подписания Трампом оборонного бюджета США на 2020 год. Напомним, документ предусматривает санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".
Как разъяснили в минфине США, от компаний, которые участвуют в строительстве российских газопроводов, требуют немедленно остановить работу. Ранее прокладку "Северного потока – 2" притормозила швейцарская компания Allseas – ее представители решили дождаться пояснений от американцев относительно механизма действия санкций.
"…стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством",
– цитирует РИА Новости заявление минфина.
В разъяснениях также оговариваются и "обоснованные исключения". Речь идет о дополнительном времени, которое может потребоваться для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей, защиты экологии от ущерба после остановки строительства.
Ранее эксперты заявили, что санкции США могут серьезно затормозить запуск "Северного потока – 2". У "Газпрома" нет своего судна-трубоукладчика. Поиск замены может занять много времени.
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