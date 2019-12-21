Оператор прекратил укладку труб

Подрядчик Allseas ждет разъяснений по санкциям США. До тех пор компания не будет укладывать трубопровод. Об этом заявили в Nord Stream 2.

Вместе с тем остальные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2", намерены добиться завершения проекта в кратчайшие сроки. Об этом пишет ТАСС.

"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу", - заявил информагентству представитель Nord Stream 2.



Как сообщалось ранее, вступили в силу санкции США относительно компаний, которые задействованы в строительстве газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Ограничительные меры заложили в законопроект об оборонном бюджете Америки на следующий год.