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Строительство "Северного потока - 2" прервалось

Строительство "Северного потока - 2" прервалось
Фото: www.globallookpress.com
Оператор прекратил укладку труб

Подрядчик Allseas ждет разъяснений по санкциям США. До тех пор компания не будет укладывать трубопровод. Об этом заявили в Nord Stream 2.

Вместе с тем остальные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2", намерены добиться завершения проекта в кратчайшие сроки. Об этом пишет ТАСС.

"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу", - заявил информагентству представитель Nord Stream 2.

Как сообщалось ранее, вступили в силу санкции США относительно компаний, которые задействованы в строительстве газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Ограничительные меры заложили в законопроект об оборонном бюджете Америки на следующий год.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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