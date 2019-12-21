Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Подрядчик Allseas ждет разъяснений по санкциям США. До тех пор компания не будет укладывать трубопровод. Об этом заявили в Nord Stream 2.
Вместе с тем остальные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2", намерены добиться завершения проекта в кратчайшие сроки. Об этом пишет ТАСС.
"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу", - заявил информагентству представитель Nord Stream 2.
Как сообщалось ранее, вступили в силу санкции США относительно компаний, которые задействованы в строительстве газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Ограничительные меры заложили в законопроект об оборонном бюджете Америки на следующий год.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника