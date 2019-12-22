Москва не сможет завершить проект без нужных судов

Российский корабль "Фортуна", который сейчас находится недалеко от прокладки датского участка газопровода, не соответствует техническим требованиям. Кроме того, наше судно способно прокладывать под водой не более одного километра труб.

Завершить работы на этом участке "Северного потока – 2" теоретически может корабль "Академик Черский", однако он слишком далеко. По предварительным данным, судно стоит в порту Находки. Ему понадобится два месяца, чтобы добраться до места назначения. Об этом пишет американское агентство S&P Global Platts Analytics.

Напомним, коллапс в строительстве "Северного потока – 2"случился из-за санкций США. После их введения компания Allseas, главный офис которой находится в Швейцарии, прервала укладку труб.

Теперь Москве нужно срочно искать других подрядчиков и новые суда, чтобы завершить проект, подытожили американцы.