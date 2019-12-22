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Надежды России достроить "Северный поток – 2" рухнули

Надежды России достроить "Северный поток – 2" рухнули
Фото: www.globallookpress.com
Москва не сможет завершить проект без нужных судов

Российский корабль "Фортуна", который сейчас находится недалеко от прокладки датского участка газопровода, не соответствует техническим требованиям. Кроме того, наше судно способно прокладывать под водой не более одного километра труб.

Завершить работы на этом участке "Северного потока – 2" теоретически может корабль "Академик Черский", однако он слишком далеко. По предварительным данным, судно стоит в порту Находки. Ему понадобится два месяца, чтобы добраться до места назначения. Об этом пишет американское агентство S&P Global Platts Analytics.

Напомним, коллапс в строительстве "Северного потока – 2"случился из-за санкций США. После их введения компания Allseas, главный офис которой находится в Швейцарии, прервала укладку труб.

Теперь Москве нужно срочно искать других подрядчиков и новые суда, чтобы завершить проект, подытожили американцы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Украина это клин вогнанный в тело России, как колун для её распада. Надо с ней что-то делать.
сэр самуэль харрис
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хотел бы спросить у кристи ,а кто начал строительство СП-2 у берегов России?
Гость как кость.
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Поговорка любимых США украинцев: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь" штаты совершенно не понгимают и всегда торопятся с выводами. Строители СП тоже не дураки и многое предусмотрели в развитии таких ситуаций. Ведь шумиха идет давно. Так что СП-2 будет достроен, настроен и войдет в эксплуатацию в полной мере. Конечно чуть попозже. Но это уже не имеет значения. А со Штатами будут иметь дела все меньше и меньше разумнгого бизнеса.
Гость
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Allseas понесет очевидные финансовые потери и потеряет крупнейшего заказчика в будущем. Никто не будет заключать контракты с необязательным партнером. Т.е. она не будет строить СП-3. Что там произошло с фирмой которая построила Мистрали? Газпром построит свое судно трубоукладчик. Одно плохо что с лохлами пришлось договариваться.
Гость
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Какая теперь разница, если транзит через Украину продлён?
Андрей
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Потопить все суда AllSeas. Было AllSeas, станет NoSeas. ))
Гость
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Allseas заплатит крупнейшею неустойку!
Гость
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Война США с Россией, разорвался очередной снаряд выпущенный США!
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