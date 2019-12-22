Москва ответит Вашингтону, но не в ущерб себе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал США, что их козни против "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока" не останутся без ответа. Дипломат признался, что никогда не думал, что американские политики так поступят, ведь это не делает им чести. Многих представителей Демократической партии, сенаторов, членов Палаты представителей он знал лично или заочно.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения",

– заявил глава МИД РФ в программе "Большая игра".

Лавров добавил, что европейцы осознают экономическую выгоду газопровода "Северный поток – 2", а также пользу для обеспечения долгосрочной экономической безопасности. Министр иностранных дел также считает, что Европа понимает, что ее унизили.

"Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось",

– отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что "Турецкий поток" запустят через 2-3 недели, а позже и "Северный поток -2".

Сенат Конгресса США и Палата представителей одобрили законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 год. Документ обязывает власти ввести рестрикции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В пятницу, 20 декабря его подписал президент Штатов Дональд Трамп.