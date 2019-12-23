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Трубоукладчик бросил "Северный поток – 2" на произвол судьбы

Трубоукладчик бросил "Северный поток – 2" на произвол судьбы
Фото: www.globallookpress.com
Европейская компания расформирует группу судов, которые строили газопровод

Компания Allseas, главный офис которой находится в Швейцарии, не просто приостановила укладку труб "Северного потока – 2", она вывела из Балтийского моря все свои суда. Похоже, европейцы полностью отказались от своих обязательств.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Представитель компании отказался говорить о том, на какой срок приостановлены работы, отмечает портал URA.RU. Однако в компании уточнили, что группу судов, которая занималась "Северным потоком – 2", расформируют.

Ранее стало известно, что Allseas, которая решила дождаться объяснений США по санкциям против "Северного потока – 2", перестала строить газопровод. Единственный корабль России "Академик Черский", который мог бы завершить строительство, находится слишком далеко от места работ и ему потребуется два месяца, чтобы добраться до места назначения. 

Как напоминает телеканал "360", санкции США, которые уже подписал президент страны Дональд Трамп, ударят и по "Турецкому потоку". Рестрикции, пишет издание "СвободнаяПресса", вступили в силу в ночь на 21 декабря. 

Полина ИВАНОВА

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