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Санкции США остановят "Северный поток – 3"

Санкции США остановят "Северный поток – 3"
Фото: www.globallookpress.com
Со вторым "Северным потоком" Вашингтону уже ничего не сделать

Санкции США не смогут помешать запуску "Северного потока-2", эти меры направлены против будущих российских энергетических проектов. Таково мнение эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

"Наращивание санкционного давления – это вопрос даже не из области российско-американских взаимоотношений, а в большей степени американо-европейских. В Европе прекрасно понимают, что санкции вводятся, потому что с экономической точки зрения американский СПГ проигрывает российскому газу на европейском рынке", – цитирует Юшкова "Взгляд".

Накануне Сенат США одобрил военный бюджет страны, в котором предусмотрены расходы на меры против строящихся российских экспортных трубопроводов. Однако "Северный поток-2" находится на финальной стадии реализации проекта, и санкции США не успеют ему помешать.

"Я думаю, дальнейшие санкции США пойдут в первую очередь в сторону предотвращения строительства нового газопровода", – сделал вывод эксперт.

Ранее к аналогичному мнению пришли западные аналитики.

Николай ВИКТОРОВ

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