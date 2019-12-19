Участники строительства трубопровода начали получать письма с угрозами

Санкции США окажутся фатальными для иностранных компаний, которые участвуют в российском проекте "Северный поток-2". Об этом заявили американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон.

После того, как обе палаты Конгресса США поддержали пакет мер против российских энергетических проектов за рубежом, американские законодатели решили лично пояснить европейским компаниям, что с ними будет, если они не выполнят требования американского закона.

В частности, они написали письмо сотрудникам и руководству швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая участвует в прокладке труб для "Северного потока – 2":

"Если ваша компания продолжит выполнять свою работу хотя бы в течение одного дня после того, как президент США подпишет закон о санкциях, она будет подвергнута сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям", – цитирует РИА "Новости" сенаторов.

В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.

Меры по противодействую экспортным трубопроводам из России прописаны в военном бюджете США. Палата представителей и Сенат одобрили санкционный пакет, несмотря на возражения ЕС. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент США, но в Белом доме уже сообщили, что Дональд Трамп готов это сделать в ближайшее время. При этом там отметили, что для повышения энергобезопасности европейцы могут покупать американский сжиженный природный газ, передает телеканал "360".