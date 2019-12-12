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Германия объявит США торговую войну из-за российского газа

Германия объявит США торговую войну из-за российского газа
Фото: www.globallookpress.com
Европа взбунтовалась против американских сенаторов

Германия, страна с самой мощной в Европе экономикой, вполне может объявить торговую войну США из-за "Северного потока-2", так как в ЕС не готовы терпеть диктат США.

Такую точку зрения озвучил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, комментируя недавние высказывания главы МИД ФРГ Хайко Мааса. В частности, тот заявил, что санкции США против газопровода напрямую затрагивают интересы Германии.

По мнению Митраховича, Берлину и Брюсселю просто необходимо ответить Вашингтону целенаправленными мерами , так как от этого "зависит энергетическая независимость европейских стран".

"Если санкции США все же будут активизированы, это нанесет серьезный удар по отношениям Европы и США. По сути, такие меры дадут возможность американцам просто уничтожать бизнес ЕС за сотрудничество с "Газпромом", – подчеркнул эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Санкции против "Северного потока-2" якобы массово ударят не только по европейскому бизнесу в целом, но и по доходам Евросоюза. В результате сразу в ряде европейских стран будут протесты.

Сенат уже одобрил американские санкции, но еще неясно, подпишет ли их Трамп. По мнению Митраховича, он явно не хочет вводить меры, которые поссорят Штаты с европейским бизнесом. В России уже назвали законопроект сенаторов "нападками" и подчеркнули, что "Северный поток-2" заработает в любом случае.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну это закономерно, экономика России в разы мощнее американской
Мизантроп VI
Ответить
Сложно отстаивать свои интересы под дулами американских танков, стоящих у тебя во дворе!
США оккупировали 46 стран мира, в которых у них 730 военных баз.
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