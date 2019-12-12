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Сегодня в Германии вступил в силу закон с пакетом поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и энергетики ФРГ.
Как отмечает РИА "Новости", документ был обнародован накануне, 11 декабря, в Вестнике федерального законодательства, соответственно, сегодня он начал функционировать.
Принятый 7 ноября немецкими депутатами документ гласит, что нормы третьего энергопакета будут распространены на газопровод "Северный поток – 2" только на его завершающий отрезок – 12-мильную зону у берегов Германии на Балтийском море.
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