Берлин дал старт закону, регулирующему часть трубы "Северного потока - 2"

Сегодня в Германии вступил в силу закон с пакетом поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и энергетики ФРГ.

Как отмечает РИА "Новости", документ был обнародован накануне, 11 декабря, в Вестнике федерального законодательства, соответственно, сегодня он начал функционировать.

Принятый 7 ноября немецкими депутатами документ гласит, что нормы третьего энергопакета будут распространены на газопровод "Северный поток – 2" только на его завершающий отрезок – 12-мильную зону у берегов Германии на Балтийском море.

