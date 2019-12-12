Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Газовая директива с поправками вступила в силу в Германии

Берлин дал старт закону, регулирующему часть трубы "Северного потока - 2"

Сегодня в Германии вступил в силу закон с пакетом поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и энергетики ФРГ.

Как отмечает РИА "Новости", документ был обнародован накануне, 11 декабря, в Вестнике федерального законодательства, соответственно, сегодня он начал функционировать.

Принятый 7 ноября немецкими депутатами документ гласит, что нормы третьего энергопакета будут распространены на газопровод "Северный поток – 2" только на его завершающий отрезок – 12-мильную зону у берегов Германии на Балтийском море.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей