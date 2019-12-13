Задержка строительства газопровода выгодна России

Санкции Соединенных Штатов против "Северного потока – 2" окажутся бесполезными, а задержка строительства трубопровода выгодна России. Евросоюз может ответить повышением пошлин на поставку американского газа, из-за чего США потерпят большие убытки.

На следующей неделе санкции вступят в силу, однако это слишком поздно, чтобы по-настоящему навредить "Турецкому потоку", так как он будет запущен уже в январе. Строительство "Северного потока – 2" еще продолжается, но оно может завершиться в разрешенный санкциями 90-дневный период. Если бы решение США было более суровым, то запрет мог бы ударить по инвесторам газопровода или сделать невозможным импорт оборудования для строительства, пишет Bloomberg.

Вашингтон отказался от таких мер, поэтому санкции откажутся бесполезными, а действия США напоминают просто мстительный жест, который не повлияет на планы России. Задержка строительства даже может оказаться выгодной: из-за конкуренции с США цены на российский газ упали, и отсрочка поставки больших объемов газа на рынки Европы удержит цены на топливо от дальнейшего падения.

Германия же раздражена действиями США – санкции Вашингтона неприемлемы для Берлина и являются вмешательством в автономные решения Европы. Так, Евросоюз может ответить повышением пошлин на сжижженный природный газ, поставки которого США планируют нарастить.

Ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России, однако они не вредят стране, а наоборот, помогают с решением многих актуальных вопросов.

