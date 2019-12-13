Запреты лишь вредят сотрудничеству России с Европой

Продление Евросоюзом экономических санкций против России никак не угрожает стране. Они, наоборот, помогли решить многие актуальные вопросы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами",

– рассказал депутат РИА Новостям. Он добавил, что несмотря на это, Россия не прекратит сотрудничать с другими государствами.

Решение о продлении антироссийский санкций еще на полгода было принято на саммите Евросоюза после доклада в отношении России и Украины по итогам "нормандского саммита". ЕС считает, что "выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом", заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщают РИА Новости. Прежние санкции действуют до 31 января 2020 года, напоминает "Свободная пресса".

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что отношения между Москвой и Киевом скоро изменятся из-за неспособности Украины существовать во вражде с Россией. По его словам, международная политическая ситуация складывается таким образом, что скоро изменится и оценка событий "евромайдана" на Украине, передают РИА Новости.

Ранее в Германии заявили, что наладить отношения между Европой и Россией сможет только урегулированный конфликт на востоке Украины.