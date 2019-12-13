Прогресса в отношениях ЕС с Москвой недостаточно, чтобы снять рестрикции

Канцлер Гремании Ангела Меркель заявила, что она и президент Франции Эммануль Макрон рассказали странам-членам ЕС об итогах "нормандского саммита". Они сообщили, что отменить ограничительные меры против России пока невозможно. В итоге Евросоюз продлил антироссийские санкции.

"Я и президент Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", – цитирует Меркель телеграм-канал "Карточный домик: Европа".

Встреча "нормандской четверки" прошла 9 декабря в Париже. Ранее стало известно, что Владимир Путин и Владимир Зеленский разговаривали на повышенных тонах.



