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Меркель и Макрон заставили Европу продлить санкции против России

Прогресса в отношениях ЕС с Москвой недостаточно, чтобы снять рестрикции

Канцлер Гремании Ангела Меркель заявила, что она и президент Франции Эммануль Макрон рассказали странам-членам ЕС об итогах "нормандского саммита". Они сообщили, что отменить ограничительные меры против России пока невозможно. В итоге Евросоюз продлил антироссийские санкции. 

"Я и президент Эмманюэль Макрон вчера информировали об итогах встречи в "нормандском формате". Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", – цитирует Меркель телеграм-канал "Карточный домик: Европа". 

Встреча "нормандской четверки" прошла 9 декабря в Париже. Ранее стало известно, что Владимир Путин и Владимир Зеленский разговаривали на повышенных тонах. 


Полина ИВАНОВА

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