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США отказались от антироссийских санкций

США отказались от антироссийских санкций
Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон отменил рестрикции с ряда компаний, обвиненных в хакерстве

США вычеркнул из черных списков санкций, введенных за якобы кибермошенничество, три российских компании. Это следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Сообщается, что рестрикции сняты с ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "Юником". В документе дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер этих компании как отдельного юрлица.

Ограничительные меры Вашингтон ввел 5 декабря. В "черные списки" из-за якобы участия в киберпреступлениях попали семь наших компаний и 17 человек, включая граждан Украины. По версии американцев, все они связаны с россиянином Денисом Гусевым, который состоит в хакерской группе Evil Corp.

В Москве все обвинения назвали беспочвенными, заметив, что Россия неоднократно предлагала Штатам совместно противодействовать мошенникам в этой сфере.

Позже в интервью РБК господин Гусев заявил, что он действительно владелец "Вертикали" и "Юникома", однако к хакерам не имеет никакого отношения, а американцы его просто спутали.

Еще бы, такая редкая фамилия в России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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