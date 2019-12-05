Россия упрекнула Штаты в нежелании бороться совместно с преступностью в киберпространстве

Обвинения американских властей в адрес правительства РФ в том, что оно якобы связано с россиянами, которых Вашингтон обвинил в компьютерном взломе и банковском мошенничестве, абсолютно беспочвенны. Так посол России Анатолий Антонов прокомментировал введенные сегодня США санкции в отношении семи российских компаний, а также против 17 граждан РФ и Украины.

По словам дипломата, попавшие под рестрикции люди и предприятия не связаны с хакерами. Антонов подчеркнул, что Штаты в очередной раз не представили никаких доказательств их вины.

"Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют", – написал глава дипмиссии в Facebook.

Антонов заметил, что практика введения санкций после недоказанных обвинений стала для Вашингтона нормой.

Ранее в четверг, 5 декабря, Минфин США ввел ограничительные меры в отношении российских компаний и 17 физлиц, включая россиян и украинцев. Их обвиняют в киберпреступлениях. Американцы полагают, что все эти люди имеют отношение к группе хакеров Evil Corp.