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Россия в ответ на новые санкции Украины расширила список товаров Незалежной, которые запрещены для импорта. Также, премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом, лишил некоторых украинцев возможности посещать нашу страну.
Документ опубликован на портале правовой информации. Теперь въезд в Россию запрещен еще 10 жителям Украины – чиновникам и депутатам горсовета Одессы.
Также под ограничительные меры попали украинские радиаторы, котлы центрального отопления, части жидкостных насосов и медицинские трубки, а также спринцовки из ПВХ.
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