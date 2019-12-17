Москва запретила ввозить в страну украинский крахмал и глюкозу

Россия в ответ на новые санкции Украины расширила список товаров Незалежной, которые запрещены для импорта. Также, премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом, лишил некоторых украинцев возможности посещать нашу страну.

Документ опубликован на портале правовой информации. Теперь въезд в Россию запрещен еще 10 жителям Украины – чиновникам и депутатам горсовета Одессы.

Также под ограничительные меры попали украинские радиаторы, котлы центрального отопления, части жидкостных насосов и медицинские трубки, а также спринцовки из ПВХ.