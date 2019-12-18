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Украина оставила Евросоюз без российских денег

Украина оставила Евросоюз без российских денег
Фото: www.globallookpress.com
Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Торгово-экономическое сотрудничество России и Евросоюза было гораздо прибыльнее для обеих сторон, пока Брюссель не отказался от равноправных отношений и не решил диктовать Москве свои взгляды, в частности, на происходящее на Украине. В этом убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов", – приводит слова Лаврова "Российская газета".

Ровно 30 лет назад, 18 декабря 1989 г., СССР и ЕС взяли курс на взаимовыгодное сближение, подписав Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве. Постепенно РФ и ЕС достигли уровня товарооборота в 450 млрд долларов, что стало одним из крупнейших показателей в мире. Но санкции, введенные ЕС вслед за США против России в 2014 г. и ответные меры со стороны РФ, нанесли серьезный урон обеим сторонам. 

По подсчетам европейских экспертов, потери ЕС только от торгового эмбарго со стороны РФ в общей сложности достигают 5 млрд евро в год, то есть за 5 лет ущерб составил 25 млрд евро.

Николай ВИКТОРОВ

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