Эффективное эмбарго: европейцы теряют по 5 млрд евро от антироссийских санкций

Особенно пострадали аграрии

Ровно 5 лет назад, 6 августа 2014 г., в Москве приняли решение запретить импорт ряда товаров из стран, поддержавших антироссийские санкции. Под эмбарго попали фрукты, овощи, рыба, морепродукты, мясная и молочная продукция из США, Канады, Австралии, Норвегии и государств ЕС. С тех пор Россия продлевает эмбарго в ответ на продолжение санкционного давления, и иностранные поставщики подсчитывают убытки.

Больше всего пострадали сельхозпроизводители из Европы. Они потеряли огромный рынок сбыта быстропортящейся продукции. К примеру, до запрета французские аграрии поставляли в РФ продовольственных товаров на 800 млн евро в год, рассказал РИА "Новости" член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Арнольд Пюэш-д`Аллисак. По его словам, потери ЕС в общей сложности достигают 5 млрд евро в год, то есть за 5 лет упущенная выгода составила 25 млрд евро.

Значительная доля этих потерь легла на Италию, утверждает президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

"Мы до сих пор испытываем значительные последствия, потому что эмбарго привело к экономическим потерям на сумму свыше миллиарда евро за пять лет. Но мы подсчитываем их, основываясь на данных пятилетней давности. А учитывая, что это был быстрорастущий рынок, потери могут быть больше", – пояснил Прандини РИА "Новости".

Европейские фермеры постоянно обращают внимание властей на то, какое губительное влияние оказывают антироссийские санкции и ответное эмбарго на их бизнес и экономику ЕС в целом, и призывают отменить рестрикции. Проблема в том, что сельхозпродукцию из ЕС на российском рынке давно заменили или местные товары, или поставки из Аргентины, Бразилии, Марокко – то есть стран, которые не поддержали санкции против РФ. Вернуться будет сложно.

Ранее Чехия пожаловалась на убытки от российских контрмер.