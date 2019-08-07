Впрочем, страна выдержит и нынешние рестрикции, и даже будущие

Новые санкции США в отношении Москвы окажут влияние на российские инвестиции и доступ к технологиям в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли аналитики агентства Moody's. Однако в ближайшее время ограничительные меры не скажутся на кредитоспособности правительства РФ.

По расчетам специалистов, новые рестрикции ограничат западные инвестиции и доступ к внешней экспертизе, необходимые для модернизации экономики нашей страны.

"Амбиции российского президента Владимира Путина по повышению темпов роста и качества жизни будет сложнее реализовать при новых американских санкциях", – цитирует РБК отчет Moody's для инвесторов.

По мнению экспертов, ограничения не отрезают Россию от международных рынков капитала, однако сужают возможности по привлечению финансирования. А тот факт, что рестрикции объявляются внезапно, говорит об их непрерывности и непредсказуемости.

Аналитики Moody's делают вывод: санкции Вашингтона стали постоянной угрозой для кредитного профиля Москвы. Впрочем, подчеркивается в отчете, сегодня Россия остается устойчивой к нынешним и даже будущим ограничениям.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении государства, использующего запрещенное химическое и биологическое оружие. Данные рестрикции назвали новым пакетом санкций против РФ в связи с "делом Скрипаля". Они вступят в силу 26 августа.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что анонсированные Вашингтоном ограничительные меры показывают крах предыдущих попыток давления на Россию со стороны США. Она напомнила, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, и это лишь доказывает их несостоятельность, а также бессилие американских властей.