Историческая память жива

Германия в ее нынешнем виде возникла благодаря русским. Об этом заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики.

"Без русских не было бы объединения Германии", – подчеркнул он в эфире телеканала ZDF.

Политик напомнил, что "друзья из России" в тот период помогли предотвратить убийства, с их помощью в ситуацию не вмешался охранный полк "Феликс Дзержинский". Жители бывшей ГДР до сих пор это помнят и ценят. Кроме того, население Восточной Германии сознает, "какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", подчеркнул Кубики.

Так он пояснил причину разделения мнений граждан ФРГ по поводу санкций в отношении РФ. Согласно соцопросам, большинство жителей востока страны выступают за ослабление антироссийских мер, тогда как в западной части всего 30% поддерживают отмену санкций, указывает URA.RU.



С Кубики согласился депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Он призвал к восстановлению отношений с Москвой:

"Просто глупо не понимать, что мир и безопасность в Европе невозможны без России или в противостоянии с ней. В отношениях с Россией наши интересы отличаются от интересов США. Пора это понять", – заявил Гизи.

Объединение Германии произошло в октябре 1990 года. ГДР вошла в состав ФРГ.

