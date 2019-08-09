ЕС уверяет, что нашел альтернативные рынки сбыта

Представители Европейского союза уверяют, что продовольственное эмбарго РФ в отношении Старого Света в большинстве своем не оказало существенного экономического влияния, поскольку за время его действия европейские производители нашли других покупателей на свою продукцию.

"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", – заявил РИА "Новости" источник в ЕК.

По мнению собеседника агентства, сельскохозяйственный сектор стран-членов Европейского союза "был удивительно устойчивым", несмотря на продуктовое эмбарго.

"Большинство затронутых продуктов нашли альтернативные рынки, как внутри ЕС, так и за его пределами", – добавил источник агентства.

Жаль, что он не поделился своими мыслями насчет того, как польские яблоки и норвежская рыба попадают на российские прилавки. В июле Роспотребнадзор отчитался, что за все время санкций с 2014 г. служба на погранпунктах РФ смогла не допустить к ввозу в страну свыше 2,9 тыс тонн запрещенной продукции. Однако же окольными путями все-таки она проникает.

Между тем, Федеральная таможенная служба (ФТС) на этой неделе сообщила, что западные экспортеры за пять лет российского продовольственного эмбарго потеряли продаж на $46 млрд.