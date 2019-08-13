Украина поддержала ЕС по антироссийским санкциям

Национальная политика Незалежной будет соответствовать решению европейцев

Киев отправил ЕС письмо, в котором выразил поддержку решениям Евросоюза о продлении санкций против России. О том, что Украина присоединилась к европейским рестрикциям, сообщил Совет ЕС.

Как передают РИА Новости, помимо Незалежной солидарность европейцам выразили Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия и Грузия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина также продлят секторальные ограничительные меры.

ЕС продлил рестрикции против России в конце июня до 31 января 2020 года, а "крымский пакет" будет действовать до 23 июня того же года.