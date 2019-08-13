Украина поддержала ЕС по антироссийским санкциям

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Киев отправил ЕС письмо, в котором выразил поддержку решениям Евросоюза о продлении санкций против России. О том, что Украина присоединилась к европейским рестрикциям, сообщил Совет ЕС.
Как передают РИА Новости, помимо Незалежной солидарность европейцам выразили Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Норвегия и Грузия.
"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в сообщении.
Черногория, Албания, Норвегия и Украина также продлят секторальные ограничительные меры.
ЕС продлил рестрикции против России в конце июня до 31 января 2020 года, а "крымский пакет" будет действовать до 23 июня того же года.
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