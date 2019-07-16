Немец из НАТО предупредили о нападении РФ

Россия развяжет междоусобные войны в Европе, а пока она разрабатывает стратегию и основательно вооружается, полагают генерал-лейтенант бундесвера в отставке и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус, а также директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе. На основе их доклада немецкие журналисты сделали вывод, что специально для региональных распрей Москва вооружается запрещенными ракетным договором установками.

Заняться подготовкой ей позволяют отвлекающие маневры, коими служат изменения климата и миграционные проблемы в ЕС, следует из материала немецкой газеты Die Welt. А пока РФ якобы намеренно лезет на рожон, вносит раздор в НАТО и рушит мир во всем мире, передает "ФедералПресс".

"Неожиданный удар" со стороны РФ, считают в Германии, будет сопровождаться ядерной атакой, уточняет РИА ФАН. Один за другим удары последуют со стороны Черноморского региона. Также Москва может использовать для нападения Прибалтику, Польшу и Украину.

Отдельная роль, по мнению немцев, выпадет на долю ФРГ из-за ее выгодного расположения. Власти страны, а также союзникам НАТО следует быть начеку.

Впрочем, это далеко не первое предупреждение со стороны Берлина. Ранее они уже предлагали защиту от российских солдат балтийским республикам.