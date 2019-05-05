Немцы предложили защиту Прибалтике от нападения России

В Германии обратили внимание на заявления о возможной атаке российских солдат

Вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предложил Берлину создать защиту для прибалтийских стран и Польши от России.

По его словам, после Второй мировой войны за порядком в мире следили американцы и немцы, однако теперь все изменилось, и большая угроза исходит из Москвы.

Габриэль особо подчеркнул, что Вашингтон пытается спихнуть все проблемы НАТО на Европу и ставит под сомнение целесообразность существования организации. Экс-министр считает, что теперь Германия должна создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", передает газета Svenska Dagbladet.

В последнее время страны Прибалтики все чаще говорят о готовящемся нападении российской армии. Однако никаких, даже косвенных доказательств они привести не могут.