Немцы предложили защиту Прибалтике от нападения России

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Вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предложил Берлину создать защиту для прибалтийских стран и Польши от России.
По его словам, после Второй мировой войны за порядком в мире следили американцы и немцы, однако теперь все изменилось, и большая угроза исходит из Москвы.
Габриэль особо подчеркнул, что Вашингтон пытается спихнуть все проблемы НАТО на Европу и ставит под сомнение целесообразность существования организации. Экс-министр считает, что теперь Германия должна создать специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России", передает газета Svenska Dagbladet.
В последнее время страны Прибалтики все чаще говорят о готовящемся нападении российской армии. Однако никаких, даже косвенных доказательств они привести не могут.
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